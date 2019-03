Emanuele Cecconi trovato morto, il messaggio del figlio: "Se fosse qui vi ringrazierebbe uno a uno"

Lo hanno trovato morto in un dirupo, nella zona di Ficulle. Perugia piange Emanuele Cecconi, l'anziano di Olmo scomparso il primo marzo. Ieri, dopo giorni e giorni di ricerche, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita dell'81enne.



Il figlio, con una telefonata alla redazione di Chi l'ha visto?, ha confermato la morte di Emanuele. Poi, su Facebook, il messaggio di addio: "Forse era destino ritrovarti proprio oggi (il 19 marzo, giorno della festa del papà), ti voglio bene Papà".

E ancora: "Purtroppo non è andata come speravamo ma sono certo che se mio padre fosse qui vi ringrazierebbe uno ad uno per l'affetto che gli avete dimostrato e per la forza che ci avete dato in questi giorni".



Poi il grazie ai soccorritori e ai perugini: "Vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato in questi giorni,dalla trasmissione "Chi l'ha Visto" all'associazione Penelope che ci hanno assistito e aiutato nelle nostre ricerche, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, il Soccorso Alpino e Speleologico,i Carabinieri, tutte le Forze Armate e tutti coloro che senza nemmeno conoscerlo lo hanno cercato per vie, strade e boschi,hanno condiviso i nostri appelli e ci hanno scritto messaggi per darci forza. Grazie, grazie infinite davvero".