Ellera di corciano, incendio nella notte in una palazzina: due appartamenti distrutti, messe in salvo 15 persone

Forse un mozzicone di sigaretta lasciato incustodito è la causa di un incendio avvenuto questa mattina in un appartamento in via Gramsci ad Ellera di Corciano. Le fiamme nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco - giunti sul posto con ben tre squadre - hanno di fatto reso inagibili ben due alloggi della palazzina. Oltre che spegnere il fuoco nei due appartamenti è stato necessario anche mettere in salvo ben 15 persone che, spaventate, per via del fumo erano rimaste nei propri appartamenti.

Dal Pronto Soccorso sono state inviate anche due ambulanze per presta soccorso alle persone rimaste leggermente intossicate dai fumi dell'incendio. Il bollettino medico parla di due persone portate al Pronto Soccorso a scopo precauzionale, tutti gli altri interessati non sono rimasti né feriti né intossicati.