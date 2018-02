In sella a un scooter rubato e senza patente: 31enne fermato e denunciato

Recuperato uno scooter Malaguti F12 rubato e un cellulare, entrambi oggetto di furto. A finire nei guai un 31enne di origine tunisina, beccato da una pattuglia della Polizia locale di Corciano che in quel momento stava effettuando un servizio di controllo del territorio. E’ accaduto lunedì scorso a Ellera; gli agenti hanno notato un uomo in sella allo scooter aggirarsi con fare “sospetto”.

Fermato poche centinaia di metri più avanti, dopo un breve inseguimento, gli agenti hanno scoperto che il 31enne, con alle spalle alcuni precedenti, non solo era sprovvisto della patente di guida e dei documenti per il soggiorno, ma dagli accertamenti è emerso che il motorino su cui viaggiava era rubato.

Sottoposto a perquisizione, è spuntato anche un cellulare, anche questo provento di furto, entrambi sequestrati mentre il 31enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di ricettazione e sanzionato per guida senza patente.