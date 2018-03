Ellera di Corciano, infortunio sul lavoro: operaio sarà operato a un gomito

Ha riportato solo una lesione al gomito l’operaio di 35 anni che nella giornata di ieri è rimasto vittima di un incidente sul lavoro durante la manutenzione alla ferrovia di Ellera di Corciano. Il ragazzo fortunatamente non è stato ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia, vista la lieve entità delle lesioni riportate da una caduta dall’alto. Il 35enne è stato medicato e dimesso in giornata. Nella giornata di domani il dottor Antonello Parti dell’ospedale di Perugia lo opererà al gomito, per poi dimetterlo dopo poche ore.