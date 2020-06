Mamma umbra muore in montagna, il Comune di Umbertide: "Il pensiero corre prima di tutto ai suoi figli"

Giovane mamma umbra muore in Alto Adige, durante una gita in montagna. Il marito ha lanciato l'allarme, la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto ma non c'è stato nulla da fare.

L'Amministrazione Comunale di Umbertide, con una nota ufficiale, "esprime tutta la sua vicinanza alla famiglia Montanucci di Umbertide per il gravissimo lutto che l'ha colpita con la perdita dell'amatissima Elisa: una mamma sottratta dal destino all'amore dei suoi figli, del marito, dei genitori e dei fratelli".

E ancora: "Una tranquilla giornata di vacanza - scrive il Comune di Umbertide - si è trasformata in una tragedia che segna dal profondo la nostra comunità. Il pensiero corre prima di tutto ai suoi figli di 8 e 10 anni, che dovranno percorrere il resto del cammino di questa vita senza il sostegno, l'aiuto, la comprensione, l'amore più importante: quello della mamma. Ai genitori Paolo e Francesca, ai fratelli Piero e Maria le più sentite condoglianze. Siamo certi di esprimere a nome di tutta la comunità i più sinceri sentimenti di vicinanza nel momento più duro e doloroso della loro vita".