Elezioni rsu colussi 2018: Ugl agroalimentare presenta la sua squadra per le prossime elezioni

UGL Agroalimentare: presentata la lista per il rinnovo RSU Colussi. I lavoratori del sito di Petrignano d’Assisi al voto il 15,16 e 17 ottobre. Nella giornata del 3 ottobre 2018 sono state presentate le liste per l’elezione della RSU nello stabilimento Colussi di Pretrignano d’Assisi. L’UGL Agroalimentare, per le votazioni del 15, 16 e 17 ottobre prossimi, accanto al segretario provinciale, Massimo Morelli, già membro dell’ultima RSU, ha scelto di candidare canditati Emanuele Mazzullo, Gianfranco Loreti, Diego Tomassini, Marco Gargiulo, Rosario Ricciardi, Alessandro Rabito, Sabrina Degli Esposti, Stefania Manfuso, Roberta Carani.

Con le dimissioni proprio di Morelli, l’UGL Agroalimentare ha voluto fortemente il questo rinnovo della RSU per ristabilire il clima di fiducia tra i lavoratori del sito, all’indomani della vittoria del no al referendum sull’accordo integrativo, che ha confermato la capacità dei sindacalisti UGL di interpretare i bisogni diffusi tra i lavoratori. Farsi portavoce delle istanze di tutti i lavoratori della Colussi, operai e impiegati, è l’impegno dell’UGL Agroalimentare per la nuova RSU, alle cui votazioni si prepara con l’ambizione di rappresentare i diritti dei lavoratori, costruire percorsi migliori e accrescere la dignità del lavoro, lì dove la serenità ha subito forti ripercussioni dopo la drastica riduzione d’organico, i cui effetti si mostrano quotidianamente sull’andamento e l’organizzazione del lavoro. Il Segretario Generale dell’UGL Agroalimentare, Paolo Mattei, è vicino all’operato della segreteria provinciale e dei sindacalisti che svolgono giornalmente la loro attività nel sito di Petrignano, a difesa della libertà sindacale e dei lavoratori della Colussi.