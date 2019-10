A 108 anni super nonna Luisa torna a votare: "E' un diritto sacrosanto"

Votare è un diritto sacrosanto. Sono queste le parole di Luisa Zappitelli, classe 1911, che alla soglia dei 108 anni è tornata a votare per le elezioni regionali 2019. La “nonna d’Italia”, questo pomeriggio – poco dopo le 17 – è tornata ancora una volta nella cabina elettorale (seggio numero 10 di San Pio) a Città di Castello, per il rinnovo di Presidente e Assemblea Legislativa della Regione Umbria, battendo il suo record personale che con ogni probabilità sarà difficile da superare. Ha infatto partecipato ininterrottamente a tutte le consultazioni dell’Italia democratica, dal plebiscito del 1946 ad oggi, per 73 anni di fila.

“Anche questa volta ci sono riuscita. Finchè la salute e il buon Dio me lo consentiranno ci sarò sempre. Votare è un diritto-dovere sacrosanto conquistato anche da noi donne con sacrifici e battaglie. Questo, soprattutto i giovani, figli e nipoti devono sempre tenerlo presente”. Sono state le parole di Luisa.

Il suo commovente racconto del primo voto ha fatto il giro del web con migliaia di visualizzazioni, ed è diventato virale. In quel lontano 2 giugno 1946 che introdusse il suffragio universale in Italia e consentì anche alle donne di essere pienamente cittadine, nonna Luisa insieme ai suoi fratelli ed alcune amiche raggiunse il seggio di Belvedere, a Città di Castello a piedi, pur di votare e scegliere tra Repubblica e Monarchia. Luisa Zappitelli, nonostante la veneranda età, coltiva anche altre passioni, oltre a quella civile. É un’appassionata vespista e allevatrice di canarini, ma dopo l’encomio del presidente Mattarella nel discorso dell’Otto Marzo del 2018, la sua figura è associata ad un esempio di educazione civica e coscienza democratica.