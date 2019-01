Speciale elezioni avvocati - La lista di Tentori Montalto domina, eletti in 13 (su 14), presidenza in tasca

Urne chiuse dopo due giorni di voto. Le toghe perugine hanno scelto i consiglieri per i prossimi quattro anni all’Ordine degli avvocati di Perugia. I 21 consiglieri, una volta ufficializzate le nomine, saranno chiamati ad eleggere il presidente.

Lo scrutinio è quasi terminato e la lista di Stefano Tentori Montalto ha la maggioranza in pugno, con 13 consiglieri. L'avvocato Falcinelli entra in Consiglio portandosi dietro 5 dei suoi candidati. Come indipendenti entrano Zinci e Farinazzo.

Gli aventi diritto al voto erano 2.180 (avvocati in regola con l’iscrizione e che esercitino la professione) e si sono recati alle urne in 1.531 (il 70 per cento), superando così ampiamente il quorum richiesto di 769 votanti. Quattro anni fa avevano votato 1.346 avvocati.

La “Lista Falcinelli-Rinnovamento per l'unità dell'avvocatura” è composta da Francesco Maria Falcinelli (513), Delfo Berretti, Alessandro Bovari, Mauro Carboni, Claudio Cimato, Pier Paolo Davalli (403), Egidia Guarducci, Nada Lucaccioni, Nicola Marcinnò (319), Fabrizio Domenico Mastrangeli (307), Laura Modena (448), Ilaria Moretti, Nicola Mucci, Alessandra Ottaviani (327).

La lista “Avvocatura unita” che fa capo al consigliere uscente Stefano Tentori Montalto (694 voti) e raccoglie Emilio Bagianti (506), Carlo Bizzarri (353), Massimo Brazzi (691), Francesca Brutti (477), Lino Ciaccio (517), Francesco Crisi (373), Vincenzo Maccarone (464), Paola Margiacchi (476), Laura Mariani Marini, Gabriele Minelli (438), Bruna Ronconi (432), Ilario Taddei (374), Maria Cristina Volpi (354).

“Insieme per l’avvocatura” non è una vera lista e riunisce avvocati che sono espressione di Aiaf, Camera civile di Perugia, Camera minorile di Perugia e Movimento forense, puntando su Agnese Franceschini, Simona Garone, Francesca Giovacchino, Maurita Lombardi, Cristina Zinci (360), Francesco Bianchini, Cesare Carini, Francesco Cerotto, Mattia Masotti e Paolo Palumbo.

"Diamo voce agli iscritti" è un gruppo di colleghi animati da passione e amicizia ha deciso di correre per il consiglio: si tratta di Ermes Farinazzo (341), Giuseppe Ferraro, Mirca Sacchi, Daniela Casaccia ed Elena Cristofari.

Candidati indipendenti sono Luca Pauselli, Maria Cristina Ciace, Matteo Frenguelli, Marco Marmottini, Rosa Petruccelli, Anacleto Ferranti (candidatura ritirata), Giovanni Tommaso Curzio, Michela Nocentini.