Verso le elezioni 2018: occhio alla scadenza della tessera elettorale, ecco dove rinnovarla e gli orari

L’Ufficio Elettorale comunale invita tutti gli elettori a controllare gli spazi destinati alla certificazione del voto sulla propria tessera elettorale, per rinnovarla sin d’ora nel caso gli stessi fossero esauriti e per evitare così possibili disagi e lunghe attese nei giorni a ridosso delle prossime consultazioni elettorali.

Per il rinnovo della tessera l'Ufficio Elettorale comunale, sito in Monteluce – piazza Cecilia Coppoli n. 3, oltre ad essere aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e solo lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle 17.00 ha previsto delle aperture straordinarie ogni sabato del mese di febbraio dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Si ricorda, inoltre, che l'Ufficio Elettorale resterà aperto nei due giorni antecedenti la votazione delle Elezioni Politiche del 04 marzo 2018 dalle ore 9 alle ore 18 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 07:00 alle ore 23:00), per le operazioni relative al rilascio delle tessere elettorali, dei duplicati e degli attestati. Per ulteriori informazioni si consiglia di telefonare ai numeri 075 5773835 - 075 5773925 - 075-5773832 - 075-5773421