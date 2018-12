Elce, ladri "acrobati" svaligiano gli appartamenti e scappano con il bottino

Furti in appartamento a via Beatrice, in zona Elce. I malviventi sono saliti dalle canale di scarico al terzo piano e hanno fatto visita a più appartamenti. Refurtiva scarsa, oggetti di affezione di oro, ma appartamenti messi completamente a soqquadro.

I ladri, abilissimi acrobati, hanno raggiunto le singole unità immobiliari attraverso le calate di gronda. Questo tipo di predatori sono particolarmente allenati: dovrebbe trattarsi di elementi giovani e dotati di risorse atletiche.

Una volta entrati, hanno rovesciato tutto e preso oggetti di un certo valore nell'appartamento di un ex carabiniere. Quindi, saltando di balcone in balcone, sono entrati in quello della figlia di un nostro lettore che ci fornisce la notizia. Anche in questo caso, hanno arraffato un po' di oggetti d'oro. Lo stesso nostro informatore ci comunica di aver sporto denuncia proprio stamattina.