Paura ad Elce: perde il controllo dell'auto, sfonda la vetrina ed entra in un negozio

Entra di forza nel negozio Upperstore di via Annibale Vecchi… con la macchina. Sfondando la vetrina in vetro temperato, terrorizzando e cogliendo di sorpresa il titolare. Che, ripresosi dallo stupore, commenta: “Meno male che non stavo, come spesso accade, sull’ingresso a parlare con qualche amico/cliente o con i dipendenti del vicino negozio di frutta e verdura. Non l’avrei di certo raccontata!”.

Insomma: “Poteva andare peggio”, si dice a titolo consolatorio. Ma i danni – sebbene senza offesa alle persone – sono consistenti. Tutto è accaduto verso le 10:20 quando una Seicento, guidata da una trentenne, è uscita dal parcheggio a strisce blu sul lato strada e andando a impattare contro una vettura che procedeva in senso contrario, scendendo dalla zona Coop e Farmacia. La vettura fuori controllo ha urtato un’auto ferma davanti al fruttivendolo ed è poi entrata di forza nel negozio Upperstore, posto di fronte al Caffè B&B.

Consistenti i danni: vetrina completamente distrutta, fatto a pezzi un televisore d’epoca, strappato e deformato il telaio. Si è salvata la porta d’ingresso, fortunatamente aperta. L’esercente ha provveduto a far montare una struttura provvisoria, per il tempo necessario al ripristino. Che avverrà al più presto, ma intanto ne risentiranno massicciamente gli affari.

Corre obbligo di precisare che il negozio è comunque aperto e che né la merce né l’interno hanno risentito minimamente dell’incidente. Dunque, entrare a fare acquisti si traduce anche nell’espressione di solidarietà a favore dello sfortunato titolare.