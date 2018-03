INVIATO CITTADINO Elce, scalette senza pace, fra strappi e macerie... fino a quando?

Scalette senza pace, quelle che collegano via Torelli e via Calindri. Sono passati mesi dagli ultimi interventi demolitori e nulla è stato rimesso a posto. Si è trattato di fibra e di gas, con la scarpata ridotta a uno scempio, la canalina destra a scendere completamente distrutta. Ma tutto resta fermo. Rimangono macerie, pezzi di cemento, sassi, sporco e disordine. Non solo è pericoloso scendere, perché breccino e terra comportano il rischio concreto di rompersi una gamba, ma vedere una scalinata in quelle condizioni fa male al cuore.

Hanno ricominciato da poco gli operatori del gas. Gli operai hanno incontrato difficoltà impreviste, dato che “quelli della fibra” (affermano sdegnati) hanno collocato ben due pozzetti, in posizione tale da impedire di interrare un tubo diritto. Perciò è stato necessario fare un paio di curve, segare il corrimano metallico a protezione dei pedoni e scavare in misura superiore a quanto previsto. Dicono che, appena terminato il lavoro, metteranno tutto a posto. Speriamo.