Elce, imbocca contromano la via e rimane incastrato con il camion

Intervento dei vigili del fuoco con l'autogru per liberare un camion rimasto incastrato in via Tassi. E' quanto accaduto nella serata di ieri, martedì 3 luglio nel quartiere di Elce. Da quanto si apprende il camionista aveva imboccato per sbaglio la via contromano, quando ad un tratto l'autoarticolato è rimasto incastrato, senza riuscire ad uscire da quella 'scomoda' situazione. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Cavour che, grazie all'ausilio dell'autogru del comando di Terni, sono riusciti a compiere tutte le operazioni necessarie per liberare il camion.