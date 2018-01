Elce, potatura delle piante: rientro a scuola in sicurezza per gli alunni

Scuola media Leonardo da Vinci all’Elce. Potatura robusta, anzi: robustissima. E pienamente motivata da una messa in sicurezza urgente e indilazionabile. Numerose piante d’alto fusto erano pericolosamente protese verso la scuola sottostante. Si tratta di lecci imponenti e qualche quercia: alberi piantati nella scarpata ai fini di un certo contenimento del terreno in forte pendenza.

Furono messi a dimora intorno agli anni Cinquanta, poco dopo la costruzione della chiesa parrocchiale di San Donato. Oggi i numerosi alunni di questa scuola ci passano sotto tutti i giorni, scendendo dalla stradina che fiancheggia l’accesso Onaosi di viale Antinori e prendendo la scalinata ecologica recentemente risistemata. Ci transitano anche quando vanno in cortile a fare un po’ di moto.

Queste piante erano fortemente squilibrate e si protendevano verso l’edifico e la scala metallica d’emergenza. Bene ha fatto, dunque, chi di dovere a disporre una gagliarda potatura per riportare in equilibrio statico quegli alberi. Qualche anno fa, nella parte inferiore verso via Torelli, precipitò una quercia colossale che produsse danni di notevolissima entità al tetto, alla scala di sicurezza, agli infissi. Dunque: meglio prevenire.