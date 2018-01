Ed Sheeran e il Capodanno in Umbria: la popstar dei record in vacanza al Trasimeno

La star sceglie l’Umbria. Ed Sheeran passa il Capodanno al lago Trasimeno, nella sua villa a Paciano, e posta tutto su Instagram. Una pubblicità incredibile e planetaria per il Cuore Verde d’Italia. Il “re” inglese del pop, in vacanza, è stato avvistato dai runner e dai mattinieri mentre correva per le vie del paese. Un allenamento veloce che però non è passato inosservato.

La sera del 30 dicembre, come riporta la Nazione, Ed Sheeran è stato avvistato in uno dei ristoranti più apprezzati di Paciano, la Locanda Manfredi, dove, sorridente, in cappotto nero e cappellino, ha posato anche per una foto, pubblicata poi sui social network, con lo chef e tutto lo staff del locale. Il 31 dicembre, invece, Ed Sheraan lo ha trascorso nella sua villa di Paciano. Birra, tagliere e camino.