Dopo il disastro di Genova, sequestrato un viadotto considerato pericoloso sulla E45

La super-strada E45, dopo il crollo di Genova e i controlli scattati a scopo precauzionale, è finita nel mirino della magistratura che ha ordinato, per evitare eventuali disastri, il sequestro preventivo del viadotto “Puleto” nel comune di Pieve Santo Stefano, disposto su ordine della Procura della Repubblica di Arezzo. Una situazione di disagio e di pericolo che va ad incidere anche sulla mappa del traffico e del trasporto umbro e perugino.

A partire dalle ore 14, si avvierà alla chiusura della strada statale 3bis “Tiberina” (E45), in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Canili e Valsavignone, in corrispondenza del confine tra le province di Arezzo e Forlì Cesena, a seguito del sequestro preventivo del viadotto “Puleto” nel comune di Pieve Santo Stefano disposto su ordine della Procura della Repubblica di Arezzo.

Anas sta già fornendo in queste ore ai periti della Procura tutti gli elementi conoscitivi tecnici sul viadotto Puleto, per rappresentare al meglio le condizioni dell’infrastruttura e i lavori di manutenzione già avviati a dicembre, al fine di consentire una veloce riapertura al traffico ed evitare gravi disagi alla circolazione. Per quanto riguarda i percorsi alternativi sono in corso approfondimenti presso le sedi prefettizie interessate. Anas è fortemente impegnata a informare gli utenti con tutti i canali disponibili in coordinamento con le Autorità competenti, al fine di contenere i disagi.