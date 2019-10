Scontro tra auto e camion sulla E45, automobilista salvo per miracolo: mezzo distrutto

L'auto è andata distrutta, ma lui è rimasto praticamente illeso, ferito sì ma in maniera non grave. Vivo per miracolo dopo uno scontro (auto-camion) avvenuto nelle prime ore della mattina (poco dopo le 3,30) sulla E45 all'altezza di Casalina, zona Deruta. Ad aver avuto la peggio è stato il guidatore dell'automobile - un 39enne italiano -, mentre il camoionista non si sarebbe fatto nulla tanto da rifiutare anche una visita a scopo precauzionale al Pronto Soccorso. L'automobilista è stato portato in codice giallo al Pronto Soccorso di Perugia. Sul posto i vigili del fuoco, il personale Anas e la polizia stradale. Le cause sono ancora tutte da valutare. La vettura, da quanto si apprende, avrebbe sbattuto anche contro il guard-rail.