Anas, neve sulla E45 in direzione Cesena: filtro al traffico a Pierantonio

Maltempo e nevicate intense sull'’Italia centrale. Secondo quanto riferito da Anas sono in corso operazioni di filtraggio del traffico, con il blocco dei veicoli senza pneumatici invernali e catene. In Umbria, la E45, "al momento - scrive Anas - si registra traffico rallentato ma regolare. Le squadre Anas sono impegnate nel filtraggio della circolazione in corrispondenza del km 95.9, a Pierantonio, frazione del comune di Umbertide, in provincia di Perugia. Il transito è consentito a veicoli leggeri e/o inferiori a 7,5 tonnellate, muniti di catene o pneumatici da neve".