Inseguimento a tutta velocità lungo la E45: in fuga con un'auto rubata, bloccato

Inseguimento a tutta velocità lungo la E45. Una pattuglia della Stradale, nella zona di Massa Martana, ha notato un'auto che alla vista degli agenti ha improvvisamente accelerato. Così l'hanno inseguita, a sirene spiegate. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il veicolo ad Acquasparta, dopo lo hanno costretto a fermarsi in un'area di servizio.

E non è finita qui. Il conducente ha provato a scappare ancora, stavolta a piedi. Non è andato lontano. Raggiunto e bloccato per la seconda volta. Si tratta di un cittadino rumeno di 21 anni. L'auto usata per la fuga è risultata rubata. Dentro due cellulari e 900 euro in contanti.

L'uomo è stato sottoposto a fermo per il reato di ricettazione. Il pm di trno della Procura della Repubblica di Terni ha disposto l’associazione del cittadino rumeno al carcere di Terni.