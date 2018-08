E45, camion si schianta contro quattro auto: giovane mamma in condizioni disperate

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 agosto, lungo la E45, all'altezza dello svincolo di Umbertide nord, in direzione Città di Castello. Nell'impatto sono rimaste coinvolte più auto e un camion. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia stradale. Il traffico è bloccato in direzione Cesena.

Secondo le prime informazioni una mamma di circa 40 anni è stata portata dal 118 in codice rosso all'ospedale di Perugia. E' in gravissime condizioni ed è ricoverata al Santa Maria della Misericordia. La bambina che era con lei in auto è stata portata anche lei in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Altri cinque i feriti.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, che è comunque ancora al vaglio della polizia postale, l'autocisterna avrebbe tamponato le quattro auto nel restingimento di corsia per un cantiere stradale.

