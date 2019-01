Ghiaccio sulle strade, tir intraversati e maxi incidente sulla E45

Maxi tamponamento poco prima dell'alba lungo la E45, all'altezza di Promano, a causa del ghiaccio. Secondo una prima ricostruzione sarebbero diverse le vetture coinvolte, con la superstrada chiusa e poi riaperta intorno alle 7.40 per i soccorsi. Sul posto i carabinieri di Città di Castello e la polizia stradale per la gestione della viabilità.



Mezzi pesanti e auto bloccate dal ghiaccio anche in altre zone dell'Umbria. Tir intraversati sul valico della Somma e a Piegaro, zona Trasimeno. A Massa Martana, invece, un camion è rimasto coinvolto in un incidente. L'autista è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco.