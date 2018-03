E45, secondo incidente in pochi minuti: strada chiusa a Massa Martana

Secondo incidente in pochi minuti lungo la E45. Prima il tir intraversato, ora lo schianto tra due veicoli a Massa Martana. Secondo quanto comunicato da Anas "a causa di un incidente fra due veicoli leggeri, lungo la strada statale 3bis “Tiberina”, è chiuso il tratto fra il 19,500 e il km 14,700 in direzione sud (Orte), all’interno dell’area comunale di Massa Martana, in provincia di Perugia. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti il personale di Anas, del 118 e della Polizia Stradale per prestare i soccorsi e ripristinare al più presto la normale circolazione."