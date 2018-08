E45, camion si schianta contro quattro auto: giovane mamma lotta per la vita in ospedale

E' ricoverata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, in prognosi riservata, la mamma di 41 anni rimasta coinvolta nell'incidente di ieri lungo la E45 tra un camion e quattro auto.



E' in condizioni gravissime e nella serata di ieri è stata operata da una equipe multidisciplinare di specilisti dell'ospedale perugino. Fortunatamente illesa la figlia di due anni che era in auto con lei. Altri cinque i feriti soccorsi dal 118, non in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente, all'altezza di un restringimento di carreggiata per uno dei cantieri lungo la E45, a Umbertide, in direzione Città di Castello, è ancora al vaglio della polizia stradale.