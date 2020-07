E45, i lavori vanno avanti: dall'8 luglio al via un nuovo tratto tra Pontenuovo e Deruta

Proseguono i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas (Gruppo FS italiane) a partire dal 2016 per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro di cui 600 milioni nel tratto umbro da Orte a San Giustino.

A partire da mercoledì prossimo, 8 luglio, sarà interessato un nuovo tratto di circa 6 km della carreggiata sud a Deruta (dal km 62,350 al km 57,600), in provincia di Perugia. Il transito sarà sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre saranno temporaneamente chiusi gli svincoli di Pontenuovo/Torgiano e Deruta Nord in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma.

Gli interventi consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione della strada e nel rifacimento di un novo piano viabile con asfalto drenante, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

