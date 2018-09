Follia sulla E45, si moltiplicano le segnalazioni: "Attraversano la superstrada di giorno e di notte"

E' allarme per i pedoni che attraversano la E45, all'altezza di Ponte San Giovanni, sia di giorno che di notte, sfidando la sorte e mettendo in pericolo le proprie vite e quelle di chi guida lungo la superstrada. Le segnalazioni sui social si moltplicano.

L'ultimo "avvistamento" è alle 8 del mattino di mercoledì 5 settembre, con segnalazione sul gruppo Facebook Perugia ieri, oggi e domani è stato scritto: "È la seconda volta che mi capita di vedere ragazzi - si legge in un post - , attraversare a piedi la superstrada a Ponte San Giovanni all'altezza all'incirca del Park Hotel". E ancora: "Questa mattina alle 8 erano in tre in mezzo al traffico: un'occhiata, una corsa su due corsie, poi il salto del New Jersey e ancora due corsie ... ho ancora il cuore in gola. A chi si può segnalare? Comincio a pensare che non sia il caso di un pazzo isolato". E c'è chi risponde: "Anche a me è capitato stesso punto uno da solo ... Fuori di testa , pericolosissimo".

Non è un unicum. A giudicare dalle molte segnalazioni via social questa pericolossima pratica andrebbe avanti da diverso tempo: "Anche a me è successo varie volte.. Prima di imboccare la Perugia-Firenze venendo da Collestrada all'altezza dell'autogrill", si legge in un commento di un lettore di PerugiaToday. E ancora: "Venendo da Perugia altezza dell autogrill una sera con mia moglie hanno attraversato in due ridendo mentre eravamo sulla corsia di accelerazione....schivati per un pelo...ci é preso un colpo!", spiega un altro lettore. Altro esempio: "È successo anche me! Lunedì mattina un ragazzo ha attraversato proprio in quel punto". O anche: "Una volta ne ho visto uno camminare dentro la galleria da prepo in direzione uscita San Faustino". E c'è anche chi ha visto di peggio: "Ne ho visto uno a cavalcioni sul New Jersey".