Follia lungo la E45 a Perugia, "sfidano" le auto in corsa e attraversano la superstrada

Una vera follia, ripetuta più e più volte. Scavalcano e attraversano la E45 a Ponte San Giovanni, sfidando la sorte e le auto in corsa. E succede tutti i giorni, con diverse segnalazioni alla polizia stradale di Perugia. L'ultimo caso è di neanche due ore fa. Ore 8, traffico di punta e gente che corre da una parte all'altra della superstrada.

Su Facebook le segnalazioni si moltiplicano. Esempio dal gruppo Perugia ieri, oggi, domani: "È la seconda volta che mi capita di vedere ragazzi - si legge in un post - , attraversare a piedi la superstrada a Ponte San Giovanni all'altezza all'incirca del Park Hotel". E ancora: "Questa mattina alle 8 erano in tre in mezzo al traffico: un'occhiata, una corsa su due corsie, poi il salto del New Jersey e ancora due corsie ... ho ancora il cuore in gola. A chi si può segnalare? Comincio a pensare che non sia il caso di un pazzo isolato". E c'è chi risponde: "Anche a me è capitato stesso punto uno da solo ... Fuori di testa , pericolosissimo". La polizia stradale conferma questa pericolosa "abitudine" di scavalcare e correre di là, particolarmente concentrata nella zona del Park Hotel. Di giorno e anche di notte.