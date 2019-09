LA FOTO NOTIZIA Superstrada E45, auto va a fuoco: intervento dei vigili del fuoco

Una vettura è andata in fiamme sulla superstrada E45 all'altezza di Casalina in direzione Terni. E' successo intorno alle 15. Fondamentale è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Nessun altra auto è rimasta coinvolta, illesi i passeggeri. Sul posto anche le forze dell'ordine.

