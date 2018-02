E45, si apre una voragine e crolla parte della strada. L'Anas: "Tutto sotto controllo"

Crollo. Lungo la E45 si è aperta una grossa voragine nel tratto aretino della superstrada, nella piazzola di sosta al chilometro 152, tra le due uscite di Pieve Santo Stefano, corsia Nord. La strada ha ceduto e il crollo è evidente. Secondo l’Anas, però, la situazione è sotto controllo. “La stessa piazzola era stata già in precedenza interdetta alla circolazione in quanto il personale tecnico aveva rilevato un primo segnale di dissesto sul piano viabile esterno alla corsia di marcia. Lo scorso sabato 10 febbraio, inoltre, il personale Anas ha provveduto a chiudere la piazzola in modo definitivo in quanto aveva rilevato un aggravamento del dissesto. Il giorno successivo, domenica 11 febbraio, è stato registrato un ulteriore abbassamento, che si è poi gradualmente aggravato nei giorni successivi. Nella giornata di ieri, 13 febbraio, a scopo cautelativo è stata chiusa per un breve tratto anche la corsia di marcia, pur non essendo interessata dalla frana”.

E ancora: “Il movimento franoso era già oggetto di attento monitoraggio da parte dei tecnici che hanno da subito adottato tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena sicurezza della circolazione. Nella mattinata del 13 febbraio si è svolto un sopralluogo con i tecnici incaricati, compreso un geologo, al fine di compiere gli accertamenti del caso e pianificare gli interventi di ripristino. Al momento, il movimento franoso sembra interessare esclusivamente la piazzola, senza coinvolgere né le corsie di marcia né il versante. Si prevede pertanto un breve periodo di monitoraggio geologico per confermare l’arresto dello smottamento, mentre gli interventi di ripristino potranno essere eseguiti nel giro di qualche settimana”.