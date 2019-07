E45, furgone in fiamme e strada chiusa: sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri

Furgone in fiamme lungo la E45, all'altezza di Todi. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri. L'incendio ha divorato un mezzo da lavoro che trasportava anche delle bombole per le saldature. L'allarme è scattato intorno alle 16.15 e la strada è stata chiusa per circa quaranta minuti.