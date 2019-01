Sfreccia lungo la E45 ma non ha mai preso la patente: beccato, maxi multa e addio auto

Beccato e denunciato. Maxi multa e fermo amministrativo dell'auto per tre mesi. Gli agenti della polizia stradale, nel pomeriggio di ieri, martedì 22 gennaio, hanno fermato all'altezza di Todi, lungo la E45, un'auto con targa italiana.



Un normale controllo, ma è saltata fuori la sorpresa: il conducente e proprietario dello stesso, un cittadino romeno di 33 anni, regolarmente residente in Italia, ha mostrato ai poliziotti una denuncia di smarrimento della patente di guida e una fotocopia.



Ma il trucco non ha funzionato. Gli agenti hanno accertato, in collaborazione con le Autorità romene, che il conducente non era titolare di patente di guida e che, quella dichiarata smarrita ed esibita in fotocopia, apparteneva ad un'altra persona.

Il 33enne è stato denunciato per le false dichiarazioni della denuncia di smarrimento, multato per guida senza patente, con una sanzione di 5110 euro. L'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per 3 mesi.