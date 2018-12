Follia lungo la E45, viaggia per venti chilometri contromano: bloccato

Imbocca la E45 contromano e la percorre per quasi venti chilometri. Secondo quanto riportato dal Corriere dell'Umbria è successo a Città di Castello, in piena notte. Un uomo di 55 anni, cittadino marocchino, è stato bloccato dalla polizia stradale prima che il viaggio potesse trasformarsi in tragedia.



L'auto dell'uomo, carica all'inverosimile di mobili, cibo e anche biciclette, è stata sequestrata. E la patente del 55enne ritirata. L'uomo, secondo quanto spiegato dal quotidiano, era in viaggio da Ravenna a Civitavecchia, ma ha sbagliato direzione. Provvidenziale l'intervento degli agenti, che hanno bloccato il traffico e fermato l'auto.