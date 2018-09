Follia sulla E45, attraversano la superstrada e sfidano la morte: "L'auto l'ha schivato per pochissimo"

Una follia che si ripete: attraversano la superstrada e sfidano le auto in corsa. Nuova segnalazione dalla E45, all'altezza di Ponte San Giovanni, nella mattinata di giovedì 6 settembre.



Una lettrice di PerugiaToday racconta l'accaduto: "C'è un pazzo che corre in mezzo alle macchine sul cavalcavia di Ponte San Giovanni che porta verso Collestrada. E' successo un minuto fa - la segnalazione è delle 11.41 - Ha i jeans chiari e una giacca rosso fucsia. E' un ragazzo, avrà più di 20 anni". Immediata la segnalazione alla polizia stradale da parte degli automobilisti in transito.