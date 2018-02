Corriere della droga catturato lungo la E45: 6mila euro in contanti e due chili di droga di tutti i tipi

Catturato lungo la E45 dalla Guardia di Finanza di Perugia e dagli uomini dell’antiterrorismo. Nell’auto l’hashish, in casa droga di tutti i tipi destinata alle piazze di spaccio di Perugia e 6mila euro in contanti. Totale: due chili di stupefacente sequestrati.



Il trafficante, secondo quanto accertato dai Finanzieri, stava facendo ritorno da Fiumicino dopo un viaggio di rifornimento in Marocco. Ma ha incontrato gli uomini in divisa. L’uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Capanne.

Tutto è cominciato con il controllo di un’auto che percorreva a forte velocità la E45 in direzione Nord. Dalla perquisizione del mezzo sono saltati fuori più di un chilo e 700 grammi di hashish. In casa, invece, gli uomini della Finanza hanno trovato il bazar: cocaina, oppio, ketamina, ecstasy. E anche 6mila euro in contanti. Manette e carcere.