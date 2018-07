E45, pomeriggio da incubo: lunghe code e traffico, cantiere Anas a Collestrada

Venerdì difficile lungo la superstrada E45 a causa di un cantiere Anas a Collestrada, uno dei nodi più trafficati. Lunghe code e traffico bloccato a causa del restringimento della carreggiata, con le corsie di sorpasso chiuse in entrambi i lati per permettere il ripristino del new jersey. Il traffico può scorrere dunque solo lungo la corsia di marcia. Si registrano code sia in direzione Roma che in direzione Castello. Il cantiere comunque dovrebbe durare fino a domani.