E45, tamponamento tra auto e furgoncino che trasporta porchetta: un ferito

E' di un ferito - fortunatamente lieve - il bilancio del tamponamento avvenuto intorno alle 13.15 di oggi - lunedì 15 ottobre - al chilometro 73.5 della E45. Da quanto si apprende l'incidente ha coinvolto un'auto e un furgoncino che trasporta porchetta, ma la dinamica è al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto per tutti i rilievi del caso.

Il tamponamento è accaduto all'altezza di San Martino in Campo, tra Torgiano e Balanzano. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Le condizioni della persona rimasta coinvolta, come detto, non destano preoccupazioni. Il traffico ha subito qualche rallentamento e si viaggia sulla corsia di sorpasso.