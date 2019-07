E45, dopo lo stop della Procura riapre il viadotto Puleto anche ai mezzi pesanti

Riaperto al traffico il viadotto Puleto lungo la E45 tra Romagna e Toscana dopo 175 giorni dal sequestro. L'autorizzazione è stata data dal procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, e il traffico sarà consentito anche ai mezzi pesanti fino a 30 tonnellate. La notizia è stata comunicata questa mattina da Anas all’assessore regionale ai trasporti dell’Umbria, Giuseppe Chianella. "Dopo lo sblocco dei lavori dei giorni scorsi - dichiara – domani, giovedì 11 luglio, arriverà dunque la riapertura ufficiale della E45 al traffico ai mezzi pesanti fino a 30 tonnellate, su una corsia per ogni senso di marcia, con il limite di velocità a 50 km orari".

Anas intanto dovrà provvedere ai lavori di consolidamento per permettere il totale ripristino della viabilità dell'infrastruttura. In particolare dovranno essere sostituti i baggioli e i guard-rail. "Si tratta indubbiamente di una buona notizia che coinvolge in pieno anche l’Umbria e gli automezzi in transito attraverso la nostra Regione – ha sottolineato l’assessore Chianella -. Tutto ciò ovviamente nell'ottica di giungere a breve termine alla riapertura a tutti i mezzi, anche a quelli sino a 44 tonnellate, che rimane l'obiettivo centrale per un rapido ritorno alla normalità e dunque la cessazione di tutte le problematiche, i disagi ed i danni per l’utenza causati dalla chiusura della E45".