Nuovi cantieri Anas lungo la E45: la mappa dei lavori, ecco da quando partiranno

Nuovi lavori Anas lungo la E45. A partire da lunedì 2 luglio saranno avviati altri due cantieri in corrispondenza dei quali il transito sarà consentito a doppio senso su un’unica carreggiata, mentre gli svincoli resteranno regolarmente aperti.

Il primo cantiere interesserà un tratto di circa 2,8 km tra gli svincoli di Pantalla e Marsciano (dal km 47,480 al km 44,659). Il completamento di questo tratto è previsto entro l’11 agosto. Il secondo cantiere riguarderà un tratto di circa 2,6 km tra gli svincoli di Collevalenza e Todi/San Damiano (dal km 27,550 al km 30,200). In questo caso il completamento è previsto entro il 14 luglio.

Gli interventi, per un investimento complessivo di oltre 65 milioni di euro tra lavori in corso e in fase di avvio, rientrano nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre, avviato da Anas nel 2016, che prevede un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro. Consistono, in particolare: nella completa rimozione della vecchia pavimentazione e nel rifacimento della sovrastruttura stradale fino agli strati più profondi, compresa la sistemazione idraulica e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Intanto proseguono i lavori in corso negli altri cantieri attivi: tra San Gemini Nord e Montecastrilli; tra Acquasparta e Massa Martana; tra Fratta Todina e Pantalla; in corrispondenza dello svincolo di Montone (temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita in direzione Perugia/Roma) e in corrispondenza dello svincolo di Città di Castello Nord (temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita in direzione Perugia/Roma).