Incidente lungo la E45, minibus si schianta: sette feriti, uno è grave

E' di sette feriti, di cui uno grave, il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alla mezzanotte lungo la superstrada E45, all'altezza dell'uscita di Pantalla in direzione Nord. Tutti e sette stavano viaggiando all'interno di un mini bus quando, per cause che ora saranno accertare dalle forze dell'ordine, il mezzo si è schiantato.

Flash - Schianto nella notte lungo la E45, numerosi feriti

Gli occupanti - di origine siciliana - sono stati soccorsi da vigili del fuoco e dai sanitari del 118. Ad avere la peggio è stato un 70enne, trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Tre persone sono state portate in codice giallo all'ospedale di Terni e altre tre, ferite in maniera più lieve, si trovano all'ospedale di Pantalla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Todi, tre ambulanze e i carabinieri. Al vaglio la dinamica di quanto accaduto.