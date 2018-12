Incidente lungo la E45, camion perde pneumatico e il traffico va in tilt

Disagi al traffico intorno alle 15.30 lungo la E45, tra le uscite di Montone e Promano, in un tratto a doppio senso di marcia. Secondo quanto si apprende, un camion che trasportava pneumatici ha perso parte del proprio carico (non è chiaro se a seguito di un piccolo tamponamento con un'auto). Una vettura che transitava dietro il mezzo pesante, non sarebbe riuscita a schivare in tempo una gomma, investendola.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti del Commissariato di Città di Castello e il personale medico sanitario del 118. Non risultano feriti gravi. Per via dell'incidente si sono create code, In questo momento la viabilità è comunque tornata alla normalità.