Incubo droga killer, due amici trovati morti a Trevi: ora è caccia al pusher

Erano amici i due uomini di 42 e 48 anni, trovati ormai senza vita all'interno delle proprie abitazioni a Trevi. L'allarme alla centrale del 118 è scattata intorno alle 11 di questa mattina, ma una volta giunti sul posto a nulla sono valsi i tentativi di rianimarli. La prima ipotesi, alla base della tragedia, è che i due amici, entrambi del posto, abbiamo assunto una dose di droga "letale". Una presunta overdose, la pista seguita dai carabinieri di Foligno coordinati dal capitano Angelo Zizzi che stanno cercando di far luce su quanto accaduto nelle ore precedenti alla tragedia. Sul posto è arrivato anche il pm e il medico legale di turno per una prima ispezione cadaverica, ma sarà disposta autopsia per far luce su quanto successo. Ora si cerca di capire chi possa aver venduto la droga ai due amici.