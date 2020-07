Incensurato, ma con un fiorente mercato ambulante di droga: giovane arrestato per spaccio

Incensurato, ma con un fiorente commercio ambulante di droga. Un 25enne residente a Spoleto, ma originario dell'Ucraina, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Spoleto.

Il giovane è stato fermato due sere fa nell'ambito dei controlli che i militari svolgono sul territorio, mentre percorreva una strada secondarie, appena fuori dal centro storico della città.

Il nervosismo per il controllo lo ha tradito e a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di oltre 160 grammi di marijuana e 30 grammi di hashish, in parte già suddivisi in dosi. In auto aveva anche un bilancino di precisione e circa 2.500 euro in contanti, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio. Nell'abitazione del giovane i carabinieri hanno trovato un altro bilancino di precisione e altri 2mila euro.

Il ragazzo, incensurato e residente a Spoleto da diversi anni, è stato arrestato.