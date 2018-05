Con un sms informavano i clienti di avere la droga: 500 dosi vendute in 10 giorni, due arresti

Bastava un sms sul telefono degli acquirenti, per informarli della possibilità di poter acquistare cocaina ed eroina a Perugia, in particolare nelle zone di Ponte Valleceppi e Ponte Rio. E proprio qui domenica scorsa i carabinieri del Norm di Sansepolcro sono riusciti ad arrestare due spacciatori di 36 e 42 anni a seguito di un’indagine partita dopo l'overdose di un giovane trovato privo di sensi in un'azienda dell'aretino. L'eroina era stata acquistata proprio a Perugia il giorno prima, e dopo intercettazioni telefoniche e indagini, i militari dell’Arma sono arrivati sulle tracce dei due tunisini, già con vari precedenti alle spalle per reati legati al mondo dello spaccio.

Ma ciò che emerge dalle indagini, è il numero di cessioni documentate: in poco più di dieci giorni, avrebbero infatti venduto ben 500 dosi di droga tanto da fare della loro abitazione a Ponte Rio, “il fulcro della loro attività di spaccio". Durante il blitz in casa degli indagati, non prima di aver recuperato una busta colma di cellulari lanciata dal terrazzo, i militari sono riusciti a trovare anche frammenti di cellophane.

Questi ultimi sarebbero poi risultati compatibili con i ritagli degli involucri di droga precedentemente sequestrati ai clienti fermati, che avevano dichiarato di comprare eroina e cocaina da un certo "Marco", nome con cui si sarebbero fatti chiamare entrambi gli indagati. Il gip, in sede di convalida, ha disposto - su richiesta del pm - la misura custodiale in carcere per entrambi. Nella mattinata di ieri, alla presenza dei loro difensori (avvocati Cristian Giorni e Vincenzo Bochicchio), gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.