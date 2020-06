Gualdo, due chili di coca e 68mila euro in contanti: in manette due uomini e una donna

Altri arresti per droga oggi (giovedì 25 giugno) a Gualdo Tadino dopo quello di un 21 enne albanese due giorni fa. Proprio gli sviluppi di quella operazione hanno portato a termine questa mattina i Carabinieri della stazione locale, coadiuvati da quelli del Nucleo Operativo di Gubbio, a cogliere in flagranza di reato un 24enne (anche lui di origine albanese) e la madre, residenti entrambi a Gualdo Tadino, oltre a un altro ragazzo 31enne, sempre di origine albanese.

Lo spunto indiziario i Carabinieri l’hanno avuto proprio due giorni fa dopo l’arresto del 21enne fermato pochi giorni prima per un controllo in compagnia di un altro ragazzo del luogo suo connazionale, facendo supporre ai militari che anche questo potesse essere coinvolto nel giro degli stupefacenti. Una giusta intuizione quella dei carabinieri guidati dal luogotenente Giustino e dal maresciallo Mattei: per due giorni il 24enne è stato seguito nei suoi spostamenti fino a quando oggi, verso l’ora di pranzo, mentre era alla guida della sua auto, è stato notato indicare al conducente di un’altra autovettura di seguirlo. Immediatamente controllata, la targa è risultata appartenere a un soggetto non residente nella zona e i militari hanno così capito che c’era qualcosa di sospetto.

I due sono stati seguiti finché non sono arrivati di fronte ad una casa nel centro di Gualdo Tadino e sono entrati. A insospettire ancor di più i militari il fatto che il ragazzo sconosciuto è sceso dall’auto con una busta in mano. Gli operanti hanno chiesto subito rinforzi, prontamente inviati dalla centrale operativa e sono entrati in casa per procedere alla perquisizione. Al loro ingresso si sono così trovati di fronte un vero scambio tra i due ragazzi che, alla vista dei carabinieri, hanno lasciato cadere la busta a terra e provato invano a scappare, subito bloccati.

I militari hanno rinvenuto due panetti di cocaina per 2kg complessivi e poi, nella perquisizione successiva all’interno di una stanza in uso alla madre del 24enne, varie mazzette di soldi in contanti che servivano come contropartita per la cocaina (in totale 68.000 euro). I tre sono stati così arrestati in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e condotti presso il carcere perugino di Capanne.