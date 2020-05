Vasta operazione di controllo a Fontivegge: fermati e identificati in 50, per tre scattano denunce ed espulsioni

Cinquanta persone controllate e identificate, una espulsa, una denunciata e una terza segnalata alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Sono i numeri dell’operazione interforze condotta a Fontivegge e che ha visto impegnato persnale di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza.

Al termine delle operazioni un cittadino nigeriano del 1998 irregolare sul territorio nazionale è stato espulso dal territorio nazionale; un cittadino tunisino del 1991 irregolare sul territorio nazionale è stato trovato in possesso di oltre 7 grammi di marijuana e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e venivano avviate le procedure di espulsione; una cittadina russa del 2001 è stata segnalata come assuntrice di sostanze stupefacenti alla prefettura in quanto trovata in possesso di oltre 4 grammi di cannabis.

