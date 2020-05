Pattuglione della Polizia in centro storico e a Fontivegge, raffica di denunce e di espulsioni

Pattuglione della Polizia di Stato nelle zone nevralgiche della città, dal centro storico alla stazione. L'ampio servizio di controllo è stato disposto dal questore Antonio Sbordone con il duplice intento di verifica del rispetto delle misure restrittive imposte dall’emergenza Covid19 e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, coordinata dalla Squadra Mobile e che ha visto anche la partecipazione di personale del Reparto Prevenzione Crimine e delle Unità territoriali della Questura, ha portato all’arresto di un cittadino tunisino classe 1991, il quale dovrà scontare una pena di 10 mesi di reclusione per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla denuncia in stato di libertà per l’inottemperanza all’ordine del Questore di uscire dal territorio nazionale di un cittadino tunisino classe 1979, segnalato anche come assuntore di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di circa 0,15 grammi di eroina; lo straniero, al termine delle attività di rito è stato espulso dal territorio nazionale.

I controlli alla stazione ferroviaria di Fontivegge hanno portato alla denuncia per resistenza a pubblico ufficilae e detenzione di droga, di un cittadino straniero di origini gambiane, classe 1991, in stato di alterazione da alcool, con precedenti di polizia e sottoposto ad obbligo di firma, trovato in possesso di due involucri di marijuana.

Un secondo cittadino straniero, di origini tunisine, classe 1985, irregolare sul territorio nazionale è risultato inottemperante all’ordine del Questore a lasciare il Paese emesso in data 28 febbraio, è stato denunciato ed espulso.

