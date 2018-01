Fermato per un normale controllo, 54enne finisce in manette: scovati oltre due chili di hashish

Fermato per un normale controllo dai carabinieri di Perugia, è finito dritto in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 54enne di origini persiane, fermato nei pressi del centro storico cittadino due giorni fa: i militari hanno rinvenuto addosso all'uomo alcuni grammi di hashish, a quel punto i carabinieri hanno provveduto ad estendere un controllo più appronfondito all'interno della sua abitazione. Ed è così che sono saltati fuori quasi due chili e mezzo della stessa sostanza, pronta per essere immessa nel mercato dello spaccio. I carabinieri lo hanno tratto in arresto e spedito al carcere di Capanne, dove è in attesa della convalida che si terrà domani mattina.