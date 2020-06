Cocaina purissima dall'Olanda alla piazza perugina, arresti e perquisizioni

Un intenso traffico di auto della Polizia, con la livrea di servizio, e di vetture civetta già da ieri sera davanti alla Questura di Perugia. Oggi arrivano le prime notizie di una vasta operazione contro il narcotraffico internazionale di cocaina ed eroina condotta dalla Polizia di Stato e dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Trieste.

Sono in corso di esecuzione, infatti, diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari nei confronti di numerosi soggetti sedenti in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Umbria e Liguria, nonché in Olanda indagati a vario titolo dei delitti di associazione, importazione, trasporto e detenzione a fini di spaccio di cocaina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Squadra Mobile di Perugia ha effettuato perquisizioni e fermi.