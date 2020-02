Nasconde la droga tra i fiori alla vista della polizia, arrestato

Getta la droga nel vaso dei fiori al passaggio di una Volante, ma gli agenti lo vedono e lo arrestano.

Un magrebino già noto alle forze dell’ordine (con un certificato penale di venti pagine) è finito in manette e davanti al giudice per la convalida del fermo effettuato ieri dalla polizia di Perugia.

L’arresto è avvenuto in via Cortonese davanti ad un locale commerciale dove il fermato si trovava. Una Volante stava passando per rientrare in Questura quando gli agenti hanno visto che l’uomo li aveva notati, cercando di disfarsi di un pacchetto, nascondendolo in un vaso di fiori davanti al bar.

I poliziotti si sono fermati, hanno bloccato l’uomo e recuperato l’involucro nascosto contenente 11 grammi di sostanza stupefacente.

L’arrestato è comparso stamattina in tribunale, difeso dall’avvocato Luca Binarelli, per rispondere dell’accusa di possesso di droga. Il giudice ha convalidato l’arresto, ma ha rimesso in libertà l’uomo, disponendo l’ordine di allontanamento dal territorio comunale.