A spasso al Mercato delle Gaite con la droga nelle mutande, 24enne perquisito e arrestato

A spasso per Bevagna con la droga nelle mutande, ma lui, un 24enne italiano già noto come assuntore di stupefacenti, non è sfuggito alla vista dei carabinieri della compagnia di Foligno durante i controlli in occasione della storica manifestazione del Mercato delle Gaite.

E’ una domenica sera colma di turisti quando i carabinieri notato il 24enne aggirarsi per le vie del centro storico del borgo con un atteggiamento “sospetto”. Subito fermato, ha tentato di sottrarsi al controllo cercando una via di fuga, ma gli è andata male. A qul punto i carabinieri lo hanno portato in caserma e perquisito ed è così che hanno scoperto che all'interno della biancheria intima aveva nascosto 22 grammi di hashish, suddivisa in 12 piccole confezioni.

Le successive analisi di laboratorio, hanno inoltre confermato l’ottima qualità della sostanza sequestrata. Per il 24enne è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale. Ora è ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice del tribunale di Spoleto.