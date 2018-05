Fermato durante un controllo, spuntano 70 grammi di droga: giovanissimo in manette

Scoperto e arrestato durante un controllo dei carabinieri nel centro storico di Città di Castello. Tanti i giovani fermati e controllati nel corso di una vasta operazione portata avanti dai militari dell'Arma nella notte tra sabato e domenica nel centro tifernate. Un ragazzo di 19 anni di origine albanese, incensurato, è stato trovato con circa 70 grammi di marijuana occultati addosso. Il ragazzo, che vive qui con la famiglia, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio in attesa della convalida d'arresto che si è svolta questa mattina al tribunale di Perugia. Il 19enne - difeso dall'avvocato Francesco Areni - è stato processato con rito direttissimo e rimesso in libertà senza misure all'esito della convalida. La difesa, intanto, valuta un rito alternativo.